МТС: каждый второй зумер в 2024 году покупал товары на маркетплейсах

МТС при помощи аналитической платформы "МТС Геоэффект" и обезличенных данных проанализировала траты различных поколений в интернете и выяснила, что наибольшую активность на маркетплейсах в 2024 году продемонстрировали зумеры — каждый второй предпочитает приобретать товары, не выходя из дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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