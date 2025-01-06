МТС: каждый второй зумер в 2024 году покупал товары на маркетплейсах

МТС при помощи аналитической платформы "МТС Геоэффект" и обезличенных данных проанализировала траты различных поколений в интернете и выяснила, что наибольшую активность на маркетплейсах в 2024 году продемонстрировали зумеры — каждый второй предпочитает приобретать товары, не выходя из дома.