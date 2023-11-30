Новак: ОПЕК+ сократит поставки нефти на 2 млн б/с в I квартале 2024 года

Страны ОПЕК+ приняли решение сократить поставки нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2024 года, это необходимая мера для обеспечения стабильной работы в период сезонного снижения спроса, сообщил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «».