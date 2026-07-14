Фотовыставка, посвященная столичным и региональным землячествам, открылась в Москве

Фото: Мосинформ С 13 июля на Гоголевском бульваре в Москве можно увидеть фотовыставку, которая знакомит с деятельностью землячеств столицы и регионов, а также с самыми видными их представителями, об этом сообщил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков на пресс-подходе, организованном при поддержке «Мосинформ».