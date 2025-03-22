В ОАЭ разрешили «удаленку» для работающих за рубежом

Кабинет министров Объединенных Арабских Эмиратов согласовал систему перехода на дистанционную работу для сотрудников государственных учреждений, работающих за пределами страны, 22 марта пишет Khaleej Times.
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