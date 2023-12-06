"Очень срочный вызов" и находят время на обучение

Два интересных ролика хочу предложить на суд общественности. Все мы прекрасно знаем, что нужно пропускать спецтранспорт, у которого включены проблесковые маячки и звуковые сигналы, но оказывается, что спешащий транспорт не всегда спешит, да ещё и находит время, чтобы работать "педагогом" на дороге.