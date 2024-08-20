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Станислав Садальский

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  • Vitalich
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Прекрасная, ароматная, женственная, загадочная... ей исполнилось бы 95.

Прекрасная, ароматная, женственная, загадочная... ей исполнилось бы 95.

Интересно, а есть ли ныне в Латвии молодые актеры, которые были бы равны по уровню профессионализма и известности с этой великой актрисой?Вия Артмане - гордость Латвийской республики и Советского Союза и к её имени хуторские журналюшки и хуторское  государство, которым сейчас является Латвия, имеют отношение лишь по названию.

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