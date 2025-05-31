СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА ВСУ на районы Курской области

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки украинских беспилотников на Льговский и Рыльский районы Курской области, в результате которых пострадали 14 жителей, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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