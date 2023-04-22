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Наибольшее количество кредитов приходится на россиян 25-30 лет

Показатель среднего количества кредитов на одного заёмщика в России составил 2,3 кредита. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу НБКИ.

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