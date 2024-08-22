Мигрантов предложили лишать гражданства за сексуальное насилие

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым планируют внести в Госдуму законопроект, которым предлагается лишать мигрантов российского гражданства за сексуальное насилие.
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