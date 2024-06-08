Пермская администрация скорректировала объем расходов в «Фонде развития пермского баскетбола "Парма"»

Изменения касаются только 2024 года.Администрация Перми скорректировала объем расходов на поддержку некоммерческой организации «Фонд развития пермского баскетбола "Парма"» в 2024 году и на плановый период 2025–2026 годов.
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