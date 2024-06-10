В Минэкономики рассказали, на что направят средства из ФНБ в 2024 году

Первый замглавы Минэкономики Илья Торосов заявил, что Правительство России планирует выделить из Фонда национального благосостояния больше 1 триллиона рублей, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на "Ведомости".
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