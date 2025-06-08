Клещ может обнаружить свою жертву на расстоянии до 10 метров - врач

Клещи способны обнаружить потенциальную жертву на дистанции до десяти метров при помощи специализированного сенсорного органа, сообщил в беседе с РИА Новости доктор биологических наук, профессор физики, биологии и патологии человека Пироговского Университета Андрей Маталин .
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