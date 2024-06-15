Как помочь деревьям после мороза: полезные советы и рекомендации Ирина ОрлонскаяЭтой зимой садоводы столкнулись с неприятным сюрпризом — ранними морозами, которые застали плодовые деревья неподготовленными.
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