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ГТРК Татарстан

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Предприятия Татарстана смогут получить до 300 млн рублей на промышленные проекты

Предприятия Татарстана смогут получить до 300 млн рублей на промышленные проекты

Фонд развития промышленности увеличил максимальный размер финансирования по программам регионального фонда до 300 млн рублей.

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