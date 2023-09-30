Ночные удары, противостояния на фронте и нападения на мирное население: Обновленная карта военной операции на Украине 30 сентября 2023 года Юлия СоколоваЧерноморский флот России готов взять под свой контроль подводные дроны ВСУ, возвращаясь к проверенным временем советской тактике.