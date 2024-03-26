После теракта в «Крокусе» кинопремьеры останутся в прежнем графике

Когда случилась трагедия в «Крокус Сити Холле», кинотеатры в течение буквально получаса отменили все вечерние сеансы в Москве и по ряду крупных городов, рассказал «Известиям» глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
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