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После теракта в «Крокусе» кинопремьеры останутся в прежнем графике

После теракта в «Крокусе» кинопремьеры останутся в прежнем графике

Когда случилась трагедия в «Крокус Сити Холле», кинотеатры в течение буквально получаса отменили все вечерние сеансы в Москве и по ряду крупных городов, рассказал «Известиям» глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

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