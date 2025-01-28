Мизулиной пожаловались на камеры в раздевалках в школе Читы

Камеры в раздевалках школы №1 в Чите установлены для безопасности учащихся, объяснила "Новостям Читы" директор учреждения Раиса Мыльникова после поста главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной.
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