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В Москве вечером ждут 8-бальные пробки

В Москве вечером ждут 8-бальные пробки

Вечером в пятницу, 6 октября, в столице ожидают автомобильные пробки до 8 баллов. Об этом водителей предупредил департамент транспорта Москвы со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

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