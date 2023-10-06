В Москве вечером ждут 8-бальные пробки

Вечером в пятницу, 6 октября, в столице ожидают автомобильные пробки до 8 баллов. Об этом водителей предупредил департамент транспорта Москвы со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии