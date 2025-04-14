Российские экипажи заработали очки в Кубке мира. Итоги Бахи Иордания-2025

Российские экипажи заработали очки в Кубке мира. Итоги Бахи Иордания-2025Сергей РеменникРоссийские спортсмены укрепили позиции в зачёте Кубка мира FIA по бахам, выступив в Иордании на прототипах Taurus T3 Max команды Nasser Racing Team.
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