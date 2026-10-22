В четверг в Геленджике, Краснодарский край, объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Глава города Алексей Богодистов запретил выход в море для всех плавсредств и рекомендовал жителям и гостям укрыться в помещениях.
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