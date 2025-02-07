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Ситуация на Курском направлении: ВСУ удалось прорвать российскую оборону на ряде участков

Ситуация на Курском направлении: ВСУ удалось прорвать российскую оборону на ряде участков

В Курской области, где вчера ВСУ перешли в наступление, ситуация обостряется. Несмотря на понесенные вчера потери, оккупанты сумели существенно продвинуться, о чем сообщают российские военные источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Владимир Карпов
А по радио и ТВ только и слышно, как рапортует наше МО: &quot;Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо ...!!! Видимо чтобы усладить слух Герасимова и ВВП, да и наш заодно ... Тьфу, зла не хватает - у нас что, солдат нет, оружия нет ??? 350 солдат ВСУ остановить не могут ??? 20 человек десанта ВСУ около Уланок остановить не могут ??? наши хенералы совсем рехнулись ???
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13 час.
Андрей Павлов
Читал тут недавно, что Курская эпопея это хитрый план оттянуть укровские войска с более важных для нас участков. То есть отдать часть СВОЕЙ земли, обречь на заклание СВОИХ людей, там проживающих, это хитрый план. Блестящая операция! Уже полгода оттягиваем.
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12 час.
Лидия Курзаева
По слухам – Суровикин под арестом. Генерал-майора  Попова уволили. Человек 20 сидят за решёткой, а остальные вместе с Герасимовым  разрабатывают тактику и стратегию. Надеюсь, что в Генштабе, под руководством Белоусова,   они всё таки разработают умный план, и тогда Победа будет за нами.
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11 час.
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