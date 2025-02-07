Ситуация на Курском направлении: ВСУ удалось прорвать российскую оборону на ряде участков

Владимир Карпов А по радио и ТВ только и слышно, как рапортует наше МО: "Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо ...!!! Видимо чтобы усладить слух Герасимова и ВВП, да и наш заодно ... Тьфу, зла не хватает - у нас что, солдат нет, оружия нет ??? 350 солдат ВСУ остановить не могут ??? 20 человек десанта ВСУ около Уланок остановить не могут ??? наши хенералы совсем рехнулись ???

Андрей Павлов Читал тут недавно, что Курская эпопея это хитрый план оттянуть укровские войска с более важных для нас участков. То есть отдать часть СВОЕЙ земли, обречь на заклание СВОИХ людей, там проживающих, это хитрый план. Блестящая операция! Уже полгода оттягиваем.