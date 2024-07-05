В стране отбирают детей "за бедность". Путин возмущается... а детей продолжают отбирать.

Михаил Елфимов В наше время такому не бывать.А где бабло иметь-заводов нет,да все теперь деньги зарабатываю -/тяжелей хера в руках не держат/женщины и мужчины/ , а доярка,уборщица,хлебороб и множеством необходимых профессий с мизером зарплат-для них отстой.

Одиссей И, кстати!!! Есть же и смежная проблема!!! Дети мигрантов!!! Как обстоят дела с ИХ благополучным проживанием? С их учебой, успеваемостью, "вливанием" в наше общество? Как быть с их асоциальным поведением? С постоянными конфликтами с местными детьми, а, порой, и взрослыми.. Вот по странному стечению обстоятельств ДАННАЯ проблема ювенальщиков не интересует ВООБЩЕ!!! Ибо денЮх там не заработать.