БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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    Этих ювеналов мать их самих надо судить, Мать Вера, я так понимаю одиночка (найти бы этого производителя и отрезать к...В стране отбирают...
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В стране отбирают детей "за бедность". Путин возмущается... а детей продолжают отбирать.

В стране отбирают детей "за бедность". Путин возмущается... а детей продолжают отбирать.

Совсем недавно, 31 мая, уполномоченная по правам ребенка (при президенте РФ) Мария Львова-Белова сообщила президенту, о том, что в Красноярском крае органы опеки забрали из семьи троих детей из-за неработающей печки.

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Комментарии
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Михаил Елфимов
В наше время такому не бывать.А где бабло иметь-заводов нет,да все теперь деньги зарабатываю -/тяжелей хера в руках не держат/женщины и мужчины/ , а доярка,уборщица,хлебороб и множеством необходимых профессий с мизером зарплат-для них отстой.
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4 час.
Одиссей
И, кстати!!!  Есть же и смежная проблема!!! Дети мигрантов!!!  Как обстоят дела с ИХ благополучным проживанием? С их учебой, успеваемостью, &quot;вливанием&quot; в наше общество?  Как быть с их асоциальным поведением? С постоянными конфликтами с местными детьми, а, порой, и взрослыми.. Вот по странному стечению обстоятельств ДАННАЯ проблема ювенальщиков не интересует ВООБЩЕ!!! Ибо денЮх там не заработать.
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4 час.
МП
Михаил Пантюхин
Этих ювеналов мать их самих надо судить, Мать Вера, я так понимаю одиночка (найти бы этого производителя и отрезать кое-что,  бл...), Государство в лице местных &quot;князьков&quot; эту Маму бросили как мусор, за это им нужно &quot;вознаграждение&quot; , проверить их дела &quot;на благо народа&quot; и по всей строгости закона!!! А этим ювеналам, нужно анализ прочистить, чтобы печь стала функционировать!!! Развели гестапо одиноким Матерям!!! Или им уже и Президент России Владимир Владимирович Путин не указ!!!??? Сволочи гребанные!!!
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3 час.

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