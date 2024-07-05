Совсем недавно, 31 мая, уполномоченная по правам ребенка (при президенте РФ) Мария Львова-Белова сообщила президенту, о том, что в Красноярском крае органы опеки забрали из семьи троих детей из-за неработающей печки.
В стране отбирают детей "за бедность". Путин возмущается... а детей продолжают отбирать.
Комментарии
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Михаил Елфимов
В наше время такому не бывать.А где бабло иметь-заводов нет,да все теперь деньги зарабатываю -/тяжелей хера в руках не держат/женщины и мужчины/ , а доярка,уборщица,хлебороб и множеством необходимых профессий с мизером зарплат-для них отстой.
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4 час.
Одиссей
И, кстати!!! Есть же и смежная проблема!!! Дети мигрантов!!! Как обстоят дела с ИХ благополучным проживанием? С их учебой, успеваемостью, "вливанием" в наше общество? Как быть с их асоциальным поведением? С постоянными конфликтами с местными детьми, а, порой, и взрослыми.. Вот по странному стечению обстоятельств ДАННАЯ проблема ювенальщиков не интересует ВООБЩЕ!!! Ибо денЮх там не заработать.
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4 час.
МП
Михаил Пантюхин
Этих ювеналов мать их самих надо судить, Мать Вера, я так понимаю одиночка (найти бы этого производителя и отрезать кое-что, бл...), Государство в лице местных "князьков" эту Маму бросили как мусор, за это им нужно "вознаграждение" , проверить их дела "на благо народа" и по всей строгости закона!!! А этим ювеналам, нужно анализ прочистить, чтобы печь стала функционировать!!! Развели гестапо одиноким Матерям!!! Или им уже и Президент России Владимир Владимирович Путин не указ!!!??? Сволочи гребанные!!!
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3 час.
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