Милонов предложил учредить премию имени Летова

Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, обратился с предложением к министру культуры Ольге Любимовой о создании государственной премии в честь российского музыканта Егора Летова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии