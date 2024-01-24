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Милонов предложил учредить премию имени Летова

Милонов предложил учредить премию имени Летова

Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, обратился с предложением к министру культуры Ольге Любимовой о создании государственной премии в честь российского музыканта Егора Летова.

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