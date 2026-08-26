Валерий Леонтьев выступил на международном конкурсе Новая волна-2026 в Казани

Валерий Леонтьев выступил с Севиль на фестивале в Казани Народный артист России Валерий Леонтьев принял участие в международном музыкальном конкурсе в столице Татарстана, прервав длительное отсутствие на публике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии