Без слез не взглянешь: сколько стоили автомобили 10 лет назад

Цены на автомобили растут на мировом рынке уже много лет подряд. Но если в большинстве стран основной подъем наблюдался в результате пандемии и разрыва цепочек поставок, то в России прайс-листы на машины планомерно следуют за курсом местной валюты, а также растущими аппетитами автопроизводителей и дилеров.