НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

Без слез не взглянешь: сколько стоили автомобили 10 лет назад

Без слез не взглянешь: сколько стоили автомобили 10 лет назад

Цены на автомобили растут на мировом рынке уже много лет подряд. Но если в большинстве стран основной подъем наблюдался в результате пандемии и разрыва цепочек поставок, то в России прайс-листы на машины планомерно следуют за курсом местной валюты, а также растущими аппетитами автопроизводителей и дилеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх