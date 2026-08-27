Спорт Mail: болельщики выбрали Юрия Семина главным тренером символической сборной РПЛ

В рамках спецпроекта Спорт Mail , приуроченного к 25-летию Российской премьер-лиги (РПЛ), был проведен масштабный опрос болельщиков для определения символической сборной чемпионата за всю историю турнира.
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