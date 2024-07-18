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Теперь можно вернуть деньги, уплаченные по коммунальным квитанциям без договора

Теперь можно вернуть деньги, уплаченные по коммунальным квитанциям без договора

Современные технологи избавили нас от длинных очередей к банковской кассе, чтобы оплатить коммунальные услуги: деньги можно перевести дистанционно, используя QR-код, автоплатеж или другие сервисы, которые щедро предоставляют нам банки.

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