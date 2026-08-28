Горбачёва объяснила подход к формированию умения нравиться себе в зеркале

Ирина Горбачёва рассказала, что за год избавилась от 11 килограммов и снизила тягу к сладкому вдвое, используя препарат Седжаро.
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Если она так следит за здоровьем, то чего она такие некачественные уколы себе выбрала?