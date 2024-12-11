Новосибирский боец СВО просит Бастрыкина взять на контроль дело о поджоге его автомобилей

Видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину он записал из зоны СВО. Участник СВО из Новосибирска Андрей Фрунзе обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль дело о поджоге его автомобилей.
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