Новосибирский боец СВО просит Бастрыкина взять на контроль дело о поджоге его автомобилей

Видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину он записал из зоны СВО. Участник СВО из Новосибирска Андрей Фрунзе обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль дело о поджоге его автомобилей.