Эксперты TUM выявили ошибки ЕС в расчете выбросов электромобилей

Ученые из Мюнхенского TUM нашли ошибки в методах Евросоюза по подсчету выбросов CO2 электромобилей. Исследование показывает, что выбросы на 41% ниже, чем у традиционных авто, ставя под угрозу план ЕС запретить ДВС к 2035 году.
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