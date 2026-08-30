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Царьград

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Эксперты TUM выявили ошибки ЕС в расчете выбросов электромобилей

Эксперты TUM выявили ошибки ЕС в расчете выбросов электромобилей

Ученые из Мюнхенского TUM нашли ошибки в методах Евросоюза по подсчету выбросов CO2 электромобилей. Исследование показывает, что выбросы на 41% ниже, чем у традиционных авто, ставя под угрозу план ЕС запретить ДВС к 2035 году.

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