В парке Патриот открылась выставка работ Василия Кураксы

В парке Патриот открылась выставка работ Василия Кураксы

Помимо крупномасштабных сюжетно-тематических произведений, написанных в лучших традициях русской реалистической школы, излюбленным сюжетом Василия является пейзажно-историческая живопись.

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