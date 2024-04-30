Сколько электроэнергии и у кого закупит Energocom в мае

В мае Energocom поставит потребителям правобережья Днестра около 321 069 МВтч электроэнергии. Согласно прогнозу потребления электроэнергии, представленному поставщиками универсальной услуги последнего варианта и системными операторами, общий объем, необходимый потребителям правого берега Днестра в мае составляет около 321 069 МВтч.
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