Музыкант ST рассказал о реакции бойцов СВО на его песни

Музыкант ST рассказал 5-tv.ru о том, как российские бойцы СВО реагируют на его песни. Во время поездки к бойцам Росгвардии в ЛНР рэпер познакомился и с теми, кто знаком с его творчеством, и с теми, кто впервые ознакомился с его музыкой и был рад услышать незнакомые песни.