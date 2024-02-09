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Музыкант ST рассказал о реакции бойцов СВО на его песни

Музыкант ST рассказал о реакции бойцов СВО на его песни

Музыкант ST рассказал 5-tv.ru о том, как российские бойцы СВО реагируют на его песни. Во время поездки к бойцам Росгвардии в ЛНР рэпер познакомился и с теми, кто знаком с его творчеством, и с теми, кто впервые ознакомился с его музыкой и был рад услышать незнакомые песни.

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