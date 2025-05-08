Миршаймер: Украина должна оставаться нейтральной и не угрожать России

Джон Миршаймер объясняет, почему Россия настойчиво выступает против вступления Украины в НАТО. Американский профессор выявляет недостаток понимания западными странами исторической сути проблемы, подчеркивая важность сохранения Украиной нейтрального статуса.
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