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Регионы России

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Посол России в Индии объяснил рост импорта российской нефти Индией

Посол России в Индии объяснил рост импорта российской нефти Индией

Посол России в Индии Денис Алипов в интервью DT India на YouTube рассказал причины, по которым Индия продолжает оставаться одним из ключевых импортеров российской нефти.

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