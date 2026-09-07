Посол России в Индии объяснил рост импорта российской нефти Индией

Посол России в Индии Денис Алипов в интервью DT India на YouTube рассказал причины, по которым Индия продолжает оставаться одним из ключевых импортеров российской нефти.
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