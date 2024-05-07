В Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с общественниками провели акцию «Георгиевская ленточка»

Сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по Нижнеудинскому району совместно с отрядом ЮИД школы №12 г. Нижнеудинска и членами Общественного совета при ОМВД в преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие в акции «Георгиевская ленточка».