Смоленск 2.0
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На Смоленщине открылось более 500 избирательных участков

На Смоленщине открылось более 500 избирательных участков

Сегодня, 11 октября, стартовал первый день голосования. Напомним, 11-13 октября в регионе в 25 вновь образованных муниципальных округах проходят выборы депутатов представительных органов власти первого созыва.

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