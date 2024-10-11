На Смоленщине открылось более 500 избирательных участков

Сегодня, 11 октября, стартовал первый день голосования. Напомним, 11-13 октября в регионе в 25 вновь образованных муниципальных округах проходят выборы депутатов представительных органов власти первого созыва.
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