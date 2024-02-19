Дал зарок отцу: преобразившийся Киркоров раскрыл всю правду в новой «Маске»

Поп-король вновь занял место председателя музыкального шоу. Филипп Киркоров, Дима Билан и Валерия Кадр из программыПятый сезон шоу «Маска» стартовал на НТВ в минувшие выходные, а места судей вновь заняли Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родризег.