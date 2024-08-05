Посол России сообщил об интересе Венесуэлы к разработкам «Росатома»

Венесуэла хотела бы внедрить ряд разработок российской госкорпорации «Росатом» в области мирного атома, включая сферы сельского хозяйства и медицины, и в настоящее время поэтапно рассматривает сотрудничество с российской стороной.
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