В Брянской области состоялось торжественное закрытие профильной лагерной смены Следственного комитета Российской Федерации «Юный следователь»

В Брянской области по инициативе регионального следственного управления при поддержке правительства региона в детском оздоровительном комплексе «Лесной» в течение трех недель был реализован пилотный проект профильной общеразвивающей детской лагерной смены Следственного комитета Российской Федерации «Юный следователь».
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