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Скидок больше не будет? Продавцы получают защиту от маркетплейсов: Что это значит для цен и акций

Скидок больше не будет? Продавцы получают защиту от маркетплейсов: Что это значит для цен и акций

С 1 октября в карточках товаров появятся сертификаты качества – маркетплейсы обязаны проверять. Но вместе с этим меняются и другие правила игры между платформой и продавцом.

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