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Радулов о деле Федотова: «Я особо не вникал. Тяжело, когда человек пропустил целый год. Главное, что все позади, и он снова играет»

«Ак Барс» одержал победу над ЦСКА (5:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь армейцев Иван Федотов вышел на лед, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

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