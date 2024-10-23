Таубер отреагировала на результаты референдума по евроинтеграции в Молдавии

Global Look Press/IMAGO/Fotostand / Nieweler Результаты референдума по евроинтеграции Молдавии могли быть сфальсифицированы, однако даже это не смогло повлиять на выражение мнения граждан по волнующим темам.
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