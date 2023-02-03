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Подозреваемый в стрельбе возле ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону был задержан

Подозреваемый в стрельбе возле ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону был задержан

Главное управление МВД РФ по Ростовской области сообщило о задержании подозреваемого в стрельбе возле ТЦ «Золотой Вавилон», возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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