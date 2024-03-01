Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Silver Kont
    Да армянам не привыкать, кто их только не ебал...Армия Армении ЛГБТ+
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Армия Армении ЛГБТ+

Армия Армении ЛГБТ+

Начавшаяся всесторонняя интеграция в «европейскую семью» вынудила министра обороны Армении начать работу над привлечением лиц нетрадиционной ориентации на службу в ускоренном формате, о чем он принародно и заявил в беседе с франкским коллегой.

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Комментарии
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Вик Норд
Скорее пидор,т.е. морально-этический урод,не имеющий за душой НИЧЕГО...,ну кроме алтаря Мамоны если только.
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Александр Денисов
Так я не понял, на флаге шесть цветов или семь?
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Silver Kont
Да армянам не привыкать, кто их только не ебал...
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2 час.

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