Нарколог рассказал о влиянии курения на обоняние и вкус

Курение сигарет оказывает негативное воздействие на вкусовые и обонятельные рецепторы. Об этом 22 марта рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в беседе с «Газетой.
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