В зловонное болото превратилось лотосовое озеро в Уссурийске

Печальные метаморфозы претерпевает озеро лотосов в районе Междуречья в Уссурийске. От прежнего украшения города не осталось и следа: после наводнения водоем подернулся плотным слоем ряски, а результаты гниения растительности источают нестерпимое амбре, распространяющееся по всей округе.
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