В зловонное болото превратилось лотосовое озеро в Уссурийске

Печальные метаморфозы претерпевает озеро лотосов в районе Междуречья в Уссурийске. От прежнего украшения города не осталось и следа: после наводнения водоем подернулся плотным слоем ряски, а результаты гниения растительности источают нестерпимое амбре, распространяющееся по всей округе.