Как начали судить возможного барнаульского маньяка Манишина и почему процесс закрыли?

На суде Манишину продлили меру пресечения до 21 ноября 2024 года В Калманском районном суде 3 июня состоялось первое слушание по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина, которого обвиняют в убийствах 11 женщин и девушек.
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