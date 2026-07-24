Китай предостерег Филиппины от поддержки США в территориальных спорах с КНР

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь заявил в пятницу, 24 июля 2026 года, что Манила не должна полагаться на поддержку Вашингтона по территориальным спорам с Пекином в Южно-Китайском море (ЮКМ).