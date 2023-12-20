Продажи Marvel's Spider-Man 2 перевалили за 6,1 млн. копий Как вы знаете, в Insomniac Games прои...

Продажи Marvel's Spider-Man 2 перевалили за 6,1 млн. копийКак вы знаете, в Insomniac Games произошла крупномасштабная утечка после недавней атаки программы-вымогателя, и наряду с планами по выпуску нескольких крупных предстоящих игр, запланированных на следующие несколько лет и подробной информацией о бюджетах разработки, также… источник.